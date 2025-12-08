¡ÚÂè65ÏÃ¡Û 12·î8Æü ÌµÎÁ¸ø³« ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¾®³Ø´Û¤Ï12·î8Æü¡¢¥Þ¥ó¥¬¥ï¥ó¤Ë¤Æ¸¶ºî¡¦¥µ¥ó¥É¥í¥Ó¥Ã¥Á¡¦¥ä¥Ð»Ò»á¡¢ºî²è¡¦MAAM»á¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ö°ì¾¡Àé¶â¡×Âè65ÏÃ¡Ö»°ÂÐ°ì¤À¡×¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ ¡Ö°ì¾¡Àé¶â¡×¤Ï¡¢½÷»ÒÀìÌç¤ÎÎ¢³ÊÆ®ÃÄÂÎ¤ÇÀï¤¦¾¯½÷¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿³ÊÆ®¥É¥é¥Þ¡£Âè65ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»çÆ£¤¦¤¿¤Ë3¿Í¤ÇÄ©¤à²Æ³¤¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂÎÏº¹¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç――¡£ ¤Ê¤ª¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè66