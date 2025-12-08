¿·³ãËÌ½ð¤Ï8Æü¡¢¿·³ã»Ô¤Î»ö¶È½êÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÇÑ´þÊª¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸½¶âÌó1800Ëü±ß¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½¦ÆÀÊª¤È¤·¤ÆÊÝ´É¤·¡¢»ý¤Á¼ç¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11·îÃæ½Ü¤Ë»ö¶È½ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¸«¤Ä¤±¡¢½ð¤Ë»ý»²¤·¤¿¡£ÊÌ¤Î¿ÍÊª¤¬»ý¤Á¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÆÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢»ö¶È½êÌ¾¤ä¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆÏ¤±½Ð¤«¤é3¥«·î´ÖÊÝ´É¤·¡¢»ý¤Á¼ç¤¬¸½¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ö¶È½ê¤Ë½êÍ­¸¢¤¬°Ü¤ë¡£