?ミスター女子プロレス?神取忍率いるＬＬＰＷ―Ｘの１９日神田明神ホール大会「プロレス奉納絵巻【五の巻】」全対戦カードが決定した。メインでは、「原点ふたたび」として中森華子（ＰＵＲＥ―Ｊ）＆ＮØＲＩ（ＬＬＰＷ―Ｘ）が藪下めぐみ＆キャサリン．（ＬＬＰＷ―Ｘ）と激突する。またこの大会で、ＬＬＰＷ―Ｘ期待の新人で、中学２年生の彩夢（あゆ、１４）のデビューが決定した。「この瞬間から伝説が始まる」と題し、