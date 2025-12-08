2026Ç¯1·î28ÆüÈ¯Çä¤ÎÆü¸þºä46¤Î16th¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼¡×¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¸Þ´üÀ¸¡¦ÂçÌî°¦¼Â¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆü¸þºä46¸Þ´üÀ¸¡¢¡Ö¿·»²¼Ô¡×¸ø±é¤ò´°ÁöÂçÌî°¦¼Â¡Ö¹¥¤­¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤À¤±¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤Þ¤¹¡×¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¸Þ´üÀ¸¡¦ÂçÌî°¦¼Â¤òÉ®Æ¬¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥«¥é¡¼¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢2026Ç¯¤ÎÆü¸þºä46¤ÎËë³«¤±¤ò»×¤ï¤»¤ëÄ«¾Æ¤±¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥°¥ë¡¼¥×