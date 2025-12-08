¸½ºßNHK¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤¬12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Ë­¿Ã½¨µÈ¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÊäº´Ìò¤Ç¤¢¤ê¼ÂÄï¡¢Ë­¿Ã½¨Ä¹¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤Û¤É¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦½¨Ä¹¤È¤½¤Î·»¡¦½¨µÈ¡¢¤½¤·¤ÆÀï¹ñ·²Áü¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÇ÷¤ë¸ø¼°Îò»Ë¥à¥Ã¥¯¡ØNHKÂç²Ï¥É¥é¥ÞÎò»Ë¥Ï¥ó¥É¥Ö¥Ã¥¯Ë­¿Ã·»Äï¡ªË­¿Ã½¨Ä¹¤È¤½¤Î»þÂå¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ñ±Æ¥µ¥¤¥º - 42026Ç¯1·î4ÆüÊüÁ÷¥¹¥¿