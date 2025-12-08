¿¼»³¥¤¥®¥ê¥¹Äí±àÄó¶¡¡§¶ÌÌî»Ô¸ø±àÎÐ²½¶¨²ñ ²¬»³¸©¤Î¶ÌÌî»Ô¸ø±àÎÐ²½¶¨²ñ¤Ï12·î19Æü～25Æü¡¢¿¼»³¥¤¥®¥ê¥¹Äí±à¤ò¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ö¸÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ ¿¼»³¥¤¥®¥ê¥¹Äí±à¤Î³«±à25¼þÇ¯µ­Ç°¤Ç¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£ ´ü´ÖÃæ¡¢¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥¯¤ä¤¿¤³¾Æ¤­¡¢¥¹¥àー¥¸ー¤Ê¤É¤Î¥­¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£19Æü¡¢20Æü¡¢25Æü¤Ï¡¢¥¹¥Æ&#12540