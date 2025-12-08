6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢ÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥óDC¤Î¥±¥Í¥Ç¥£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2026ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤ÎÄ¾¸å¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢ESPN¤ÏÂ¹¶½慜¡Ê¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¡¢33¡Ë¤¬¥á¥­¥·¥³¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿ÅÁÅý¤ÎË¹»Ò¥½¥ó¥Ö¥ì¥í¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤¿¡£Â¹¶½慜¤¬2018Ç¯¥í¥·¥¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àï¤ÇÆÀÅÀ¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¥á¥­¥·¥³¤¬16¶¯¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥á¥­¥·¥³¤Î±ÑÍº¤ÎÂ¹