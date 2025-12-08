ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâÀþÆÃÅµ¹Ò¶õ·ô¡Ö¤É¤³¤«¤Ë¥Þ¥¤¥ë¡×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ö¤É¤³¤«¤Ë¥Þ¥¤¥ë¡×¤Ï¡¢2016Ç¯12·î12Æü¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£Äó¼¨¤µ¤ì¤¿4¤Ä¤Î¹Ô¤­Àè¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿1¤«½ê¤Ø¤Î±ýÉü¹Ò¶õ·ô¤Ç¡¢Åö½é¤ÏÅìµþ/±©ÅÄÈ¯¤Î¤ß¤»¤Æ¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»¥ËÚ/ÀéºÐ¡¦»¥ËÚ/µÖ¼î¡¦Âçºå/°ËÃ°¡¦Âçºå/´ØÀ¾¡¦Ê¡²¬¡¦¼¯»ùÅçÈ¯Ãå¤Ë¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë70Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿¡£1Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î