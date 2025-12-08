ÇÐÍ¥¤ÎÆ¶¸ý°Í»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¡Ö¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Æ¶¸ý°Í»Ò ¡Û ¡Ö¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¶²¤ë¤Ù¤·¤ò¿È¤ò°Ê¤ÆÂÎ´¶¤¹¤ë¡×¡Öº¸µÓ¤À¤±¤Ç3¥­¥í¸º¡ª¡×£Ó£Î£Ó¤ËÄÖ¤ë¡Ö²¼»è¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÁá´ü¼£ÎÅ¤À¤è¡ª¡×¥¨¥ß¡¼¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¤Ê¤ÉºÇÂ¿18¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSHOGUN ¾­·³¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÆ¶¸ý°Í»Ò¤µ¤ó¡££±£±·î£²£¹Æü¤Ë¡¢Æ¶¸ý¤µ¤ó¤Ï¡ÖLVA¥ê¥ó