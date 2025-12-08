で配信の大人気ヒーロードラマ「ザ・ボーイズ」いよいよ完結、ファイナルとなるシーズン5が2026年4月8日（水）に初回2話が一挙配信開始となることが発表された。2026年5月20日（水）に壮大なフィナーレを迎える。ティザー予告編映像が公開された。 ﻿ そこは極悪非道スーパーヒーローの頂点に君臨するホームランダーが彼の気の赴くままに完