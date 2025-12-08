BLACKPINK¤Î¥í¥¼¤¬¡¢ÊÆ¥¨¥ó¥¿¥áÀìÌç»ï¡ØVariety¡Ù¤¬Áª½Ð¤¹¤ë¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥¼¤Î¡È¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼É÷°áÁõ¡É½êÂ°»öÌ³½êTHE BLACK LABEL¤Ï¡¢¥í¥¼¤¬12·î6Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¡Ö2025 Hitmakers¡×¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡ÖHitmakers¡×¤Ï¡¢°ìÇ¯¤ÇºÇ¤âÂç¤­¤Ê¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºî¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤òÁªÄê¤¹¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ç¤¢¤ë¡£¥í¥¼¤Ï¡Ö¥°¥í¡¼