Å·µ¤Í½Êó¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤ÈÍ½Â¬µ»½Ñ¤Î¤Û¤«¡¢·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿È½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Á³¸½¾Ý¤Î¤¿¤á¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Îµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Ç¤µ¤¨¡Ö¤Þ¤µ¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤Êµ¤¾Ý¸½¾Ý¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯1Ç¯¤ÎÅ·µ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬ÆÃ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿µ¤¾Ý¸½¾Ý¤ä½ÐÍè»ö¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢º£Ç¯1Ç¯¤Î¸²Ãø¤Êµ¤¾Ý´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹3Áª¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâÎòÂåºÇ¹âµ¤²¹ °ìµ¤¤Ë0.7¡î¤â¹¹¿·2025Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î