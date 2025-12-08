ºäÆ»¤¬Â¿¤¤¿À¸Í»ÔÆâ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËµÞ·ã¤Ê¸ûÇÛ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö·ãºä¡Ê¤²¤­¤¶¤«¡Ë¥Þ¥Ã¥×¡×¤ÎÀ½ºî¤Ë¡¢Æ±»ÔÆç¶è¤Î¼«Å¾¼ÖÈÎÇäÅ¹¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÍèË¬¼Ô¤¬Â­¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤ºä¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¡¢¿À¸Í¤Î¿·¤·¤¤Ì¾½ê¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¡£·ãºä¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡ÒËâ³¦¡Ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡½¡½¡©¡Ê¿¹ÃÎ·Ã»Ò¡Ë¥Þ¥Ã¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼«Å¾¼Ö¹¥Ë¼¥é¥ë¥×¥Ç¥å¥¨¥º¡×¡£ÂåÉ½¤ÎÅìÂçºî¤µ¤ó¡Ê£µ£°¡Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢ºä¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç°é¤Á¡¢ÄÌ³Ø¤Ê