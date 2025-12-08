¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤ÎÆþ¹¾ÂçÀ¸Åê¼ê¤¬·ÀÌó¹¹²þ¤·¡¢2450Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î5800Ëü±ß(¶â³Û¤Ï¿äÄê)¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£µåÃÄ¤«¤é¤Ï¡¢º£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Æþ¹¾Åê¼ê¡£24Ç¯¤Ë¼õ¤±¤¿±¦¸ª¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿º£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÌó600Æü¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤Ë1·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢¤¢¤ÎÀ¼±ç¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤­¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¾ì°Ê¹ß¡¢¿À·Ð¾ã³²¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤«¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«