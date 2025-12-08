´ë¶È¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÁ´¤Æ´ÉÍý¤Ç¤­¤ë¥Ä¡¼¥ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¥É¥¤¥Ä¤Î¥·¥å¥ì¡¼¥¹¥ô¥£¥Ò¡á¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó½£¤¬¡¢1Ç¯´Ö¤Ç1500Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó27²¯±ß)¤òºï¸º¤Ç¤­¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Goodbye, Microsoft: Schleswig-Holstein relies on Open Source and saves millions | heise onlinehttps://www.heise.de/en/news/Goodbye-Microsoft-Schleswig-Holstein-relies-on-Open-Source-and-saves-millions-11105459.html2