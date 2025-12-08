¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤¬¡ÖAAA2025¡Ê10th Anniversary Asia Artist Awards 2025¡Ë¡×¤Ç3´§Ã£À®¤·¤¿¡£ÂæÏÑ¤Î¹âÍº¹ñ²ÈÂÎ°é¾ì¡Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç6¡Á7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢Âç¾Þ¤Î1¤Ä¡Öº£Ç¯¤Î²Î¡×¡ÖAAA¥Ù¥¹¥ÈK¡ÝPOP¥ì¥³¡¼¥É¡×¡¢¡ÖAAA¥Ù¥¹¥È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡×ÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯½é¤á¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥ß¥Ë3½¸Àè¹Ô¸ø³«¶Ê¡ÖREBEL HEART¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖATTITUDE¡×¡¢¥ß¥Ë4½¸¡ÖXOXZ¡×¤È¡¢Ï¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢OSEN¤Ï8