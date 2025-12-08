¥¢¥ë¥È¥Êー [Åì¾Ú£Ð] ¤¬12·î8Æü¸å¾ì(14:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯1·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(2-10·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈóÏ¢·ëÈæ8.7¡óÁý¤Î14.8²¯±ß¤Ë¿­¤Ó¤¿¡£ Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î18.3²¯±ß(ÈóÏ¢·ë)¢ª18.5²¯±ß¤Ë0.9¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£ ²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿8-1·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î7.3²¯±ß(ÈóÏ¢·ë)¢ª7.5²¯±ß¤Ë2.2¡óÁý³Û¤·¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£