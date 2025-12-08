£Í£Ì£Â¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬£·Æü¡ÊÆ±£¸Æü¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³«Ëë¡£¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó£Ç£Í¡Ê£µ£¸¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë³ÆµåÃÄ¤Î´´Éô¤¬²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡££Æ£Á»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤éÆüËÜÀª¤Î°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤¬¤¤¤è¤¤¤èËÜ³Ê²½¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ã£Â£Ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä