½÷Í¥¤Î¥°¥¦¥£¥Í¥¹¡¦¥Ñ¥ë¥È¥í¥¦¡Ê52¡Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎºÆ¥¹¥¿ー¥È¤Ï¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¡Ê51¡Ë¤ò»²¹Í¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤¬°ì¼þ²ó¤Ã¤ÆÁ´¿È¶âÅÉ¤ê¤Ë¡ª¡© 1998Ç¯ºî¡ØÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ßー¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥¦¥£¥Í¥¹¤À¤¬¡¢Êì¿Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤«¤éµ÷Î¥¤òÃÖ¤­¡¢¼«¿ÈÀßÎ©¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥°ー¥×¡×¤Î³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤âÍèÇ¯3·î¸ø³«Í½