Ä¹Ìî±Ø¶á¤¯¤ÎÏ©ÃÏ¤Ç¤±¤µ¡¢¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤È¤ß¤Æ¡¢¤´¤ß¼ý½¸¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ­¼Ô¡ÖJRÄ¹Ìî±ØÁ°¤Ç¤¹¡£¤¢¤Á¤é¤ÎÏ©ÃÏ¤Ç¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸áÁ°6»þ¤¹¤®¡¢Ä¹Ìî»Ô¤ÎJRÄ¹Ìî±Ø¶á¤¯¤ÇÏ©ÃÏ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤­¤¿¼Ö¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ò¤Ò¤­¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁö¤êµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï40Âå¤ÎÃËÀ­¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·