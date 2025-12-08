DeNA¡¦Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬8Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢3000Ëü±ß¥¢¥Ã¥×¤Î8000Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£Æ£Ï²¤Ïº£µ¨¡¢7·î¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î3A»±²¼¡¦¥¿¥³¥Þ¥ì¥¤¥Ë¥¢¡¼¥º¤«¤é3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜµå³¦¤ËÉüµ¢¡£¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤ÎÆþÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.09¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¡ÖÅÓÃæ¤«¤é²ÃÆþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¾¯¤·¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤¿ÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤¬¹×¸¥¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï²ù¤·¤¤