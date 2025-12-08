º£µ¨ÂÇ·âÆó´§¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¤â¿·¤¿¤Ê°ïºà¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnextºå¿À¤Î¼çË¤¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤¬12·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡¢¼¡À¤Âå¤Î¸åÇÚ¤Î³èÌö¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¹Ã»Ò±à¤ÎÌë¶õ¤ËÂÔ¤Ã¤¿³Î¿®ÃÆº´Æ£µ±ÌÀ¤ÎÎò»ËÅª¤Ê40¹æ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¼¡À¤Âå¤ÎºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¸õÊä¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Îºå¿À¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¢Â¨ÀïÎÏÆâÌî¼ê¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤Î¹â¤¤