¥Ý¥Ã¥×¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î¥Ï¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¡ÖÁ´¹ñ¥Ô¥¢¥Î¥Ä¥¢¡¼2025 THE FINAL¡ª¡ª¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£5·î¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢19ÅÔ»Ô21¸ø±é¤ÎºÇ½ª¸ø±é¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¤òËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î½¸ÂçÀ®¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢5000¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÁ°¤Ë²ÚÎï¤Ë±éÁÕ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖÆú¡×¤Î¥Ð¥ó¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò½éÈäÏª¤·¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿²ÆÀî¤ê¤ß¡Ê52¡Ë¤È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¶¦±é¤Ç¡ÖÎÞ¤½¤¦¤½