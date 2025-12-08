Êª²Á¹â¤ä±ß°Â¤¬¡Ö²È¶ñÅ¹¡×¤Î·Ð±Ä¤Ë°Å¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é11·î¤Þ¤Ç¤Î¡Ö²È¶ñ¾®ÇäÅ¹¡×¤ÎÅÝ»º¤Ï27·ï¤Ç¤·¤¿¡£Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¹â³Û¤ÊÂÑµ×¾¦ºà¤Ç¤¢¤ë²È¶ñ¤ÎÇã¤¤´¹¤¨¤ò¹µ¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2024Ç¯¤ÎÌó2ÇÜ¤Ç¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤¿ÅÝ»º¤¬30·ï¤òÄ¶¤¨¤ì¤Ð¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹â¤¤¿å½à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ñºà²Á³Ê¤Î¹âÆ­¤Ë²Ã¤¨±ß°Â¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤¬°­²½¤Ç¡¢