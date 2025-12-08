マッツ・ミケルセン主演のドラマ「HANNIBAL／ハンニバル」を手がけ、新作ホラー映画『ダスト・バニー（原題：Dust Bunny）』で再びミケルセンとタッグを組んだブライアン・フラー。異なる作品でのミケルセンとの再会、ハンニバルと今回の役との違いについて、米に語っている。 『ダスト・バニー』は、ベッドの下に潜むモンスターに家族を食べられたと信じる少女が、“好奇心旺盛な隣人”（ミケルセ