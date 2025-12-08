同名ゲームの実写化映画続編『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ2』は2025年12月5日に海外公開を迎えると、米国では初週末6,300万ドルで興収ランキング1位を果たした。2週目のディズニー『ズートピア2』4,300万ドルを破る快調スタートだ。 感謝祭直後のリリース作品としては、2003年のトム・クルーズ作品『ラスト サムライ』2,427万ドルや、2001年の『オーシャンズ11』3,8