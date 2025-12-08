世界的人気ドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」シリーズ最新作となる「ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ」が、日本でもUS本国と“同時”となる2026年1月19日（月）正午よりHBO Max on にて国内独占配信となることが発表された。予告編映像とメインビジュアルが届いている。 ジョージ・R・R・マーティン原作『七王国の騎士』を映像化。「ゲーム・オブ・スローンズ」の約100年前