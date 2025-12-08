Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö(TTFC)¤Ï¡¢TTFC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ò2026Ç¯1·î¤ËTTFC¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ÎºîÉÊ¤Ë¤âÂ°¤µ¤Ê¤¤´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£¥¢¥¤¥ó¥º¤È¤Ï¥É¥¤¥Ä¸ì¤Î¡ÖEINS(1)¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë½÷À­ÈÇ¡È²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼1¹æ¡É¤ÎÃÂÀ¸¤À¡£¡û¡Ö1¹æ¡×¤Î·ÏÉè¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼