²®Æ²¸²¤µ¤ó¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¾®Àâ¤ò½ñ¤­¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Éé²Ù¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¡£¹üÂÀ¤ÎºîÉÊ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë²®Æ²¸²¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡££µºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¦¤Ä¤¯¤·¤¤²¦´§¡×¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤¿Â¦¤ÎÊª¸ì¤À¡£¿·Ä¬¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Âç¾Þ¤ò¼õ¤±¡¢£²£°£²£±Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¤¢¤ëÅá¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿ÃË¤ò¼ç¿Í¸ø¤ËÀï¸åÉü¶½¤«¤é¹âÅÙÀ®Ä¹¤Ë¤¤¤¿¤ëÅìµþ¤ÎÊÑËÆ¡Ê¤Ø¤ó¤Ü¤¦¡Ë¤òÉÁ¤¯¡ÖË°¤¯¤Ê¤­ÃÏ·Ê¡×