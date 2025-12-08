¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè15Àá¡Û(¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ù¥ë¥Ê¥Ù¥¦)R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼ 0-2(Á°È¾0-0)¥»¥ë¥¿<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥»]¥Ó¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¹¥¦¥§¥É¥Ù¥ê2(53Ê¬¡¢90Ê¬+3)<Âà¾ì>[R]¥Õ¥é¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢(64Ê¬)¡¢¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹(90Ê¬+2)¡¢¥¨¥ó¥É¥ê¥Ã¥­(90Ê¬+2)<·Ù¹ð>[R]¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à(62Ê¬)¡¢¥Õ¥é¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢2(63Ê¬¡¢64Ê¬)¡¢¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥«¥ì¡¼¥é¥¹(90Ê¬+1)¡¢¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç(90Ê¬+2)¡¢¥í¥É¥ê¥´¡¦¥´¥¨¥¹(90Ê¬+2)¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½