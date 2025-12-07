¿Æ¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç§ÃÎµ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤òËÉ¤°¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Ë¥²ー¥à¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÇ¾¥È¥ì¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢Ç¾¥È¥ì¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡¢²ð¸îÊ¡»ã»Î¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ´Æ½¤²ð¸îÊ¡»ã»Î¡§º´Æ£ ·ÃÈþ¡Ê²ð¸îÊ¡»ã»Î¡Ë 1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦É²¸©½Ð¿È¡£²ð¸î¡¦Ê¡»ã·Ï¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÈÎÇä¤ä