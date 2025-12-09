ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月8日（月）〜12月14日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【蟹座（かに座）】今週は忙しくなりそうですが、夢や目標達成に向けて頑張ることができそうです。熱中しやすい時期でもあるため、周りの人の話が入っ