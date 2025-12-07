ÅüÇ¢ÉÂÀ­¿Õ¾É¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ç¿ÕÂ¡¤ÎºÙ¤«¤Ê·ì´É¤¬¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¡¢»åµåÂÎ¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£½é´ü¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¤à¤¯¤ß¤ä·ñÂÕ´¶¡¢¤µ¤é¤Ë¿ÕÉÔÁ´¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÁ°æÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÆÁ°æÀèÀ¸¤ËÅüÇ¢ÉÂÀ­¿Õ¾É¤Î¸¶°ø¤ä¾É¾õ¡¢¼£ÎÅ¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤­¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§ÆÁ°æ ´´Ìé¡ÊÆÁ°æÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë ·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢·ÄØæ