¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤ÃµÄå¥É¥é¥Þ¤¬¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¤ËÃÂÀ¸¡£´ë²è¤«¤é»²²Ã¤·¤¿¾¾ÅÄ¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Î²­ÅÄ½¤°ì¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·´¶³Ð¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ØÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼15ÉÃPR¾®¤µ¤ÊÅÄ¼ËÄ®¡¦À¾¥öÃ«²¹Àô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÃµÄå·óÈ¯ÌÀ²È¤Î°ì¥ÎÀ¥ÍÎÊå¡Ê¾¾ÅÄ¡Ë¤Î¤â¤È¤Ø¼¡¡¹¤ÈÉñ¤¤¹þ¤à¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ê°ÍÍê¤ò¡¢