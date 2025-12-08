³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼³¤³°¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥ê¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ë27ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¡Ê¥Û¡¼¥à¡Ë¤Ç·àÅª¤ÊÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Á°Àá¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¡Ê3-1¡Ë¤ËÂ³¤¯Ì¾Ìç¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤âÇ®¶¸¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£2-3¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢Ì£Êý¤¬½³¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤Ø¡£¥Õ¥ê¡¼¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿ÅÄÃæ¤¬º¸Â­¥Ü¥ì¡¼¤òÆÍ¤­»É¤·¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±