¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ÇÈï³²¤Î¤¢¤Ã¤¿·úÊª¡á9·î¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¼óÅÔ¥É¡¼¥Ï¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡¢¥¢¥¯¥·¥ª¥¹¤Ï7Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¹â´±¤¬Æ±Æü¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç²ñÃÌ¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¼óÅÔ¥É¡¼¥Ï¤Ç9·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¶õÇú¤ÇÎäµÑ²½¤·¤¿´Ø·¸¤Î½¤Éü¤ò¿Þ¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÏÂÊ¿¸ò¾ÄÃ´ÅöÆÃ»È¤¬Ãç²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦