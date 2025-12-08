ËÌµþÂç¶½¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢12·î6Æü»þÅÀ¤Ç¤ÎÇ¯½éÍè¤ÎÎß·×È¯ÃåÊØ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ6.31¡óÁý¤Î32Ëü2500ÊØ¤Ç¡¢ÍøÍÑµÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ8.41¡óÁý¤Î5008Ëü3400¿Í¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á¹ñºÝ¡¦ÃÏ°è¤Ø¤ÎÎ¹µÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ25.39¡óÁý¤Î549Ëü7900¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ËÌµþÂç¶½¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡¢Ç¯´ÖÍøÍÑµÒ¿ô¤¬5000Ëü¿Í¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÃæ¹ñÆâ³°¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò70¼Ò¤¬ËÌµþÂç¶½¹ñºÝ¶õ¹Á¤ËÈ¯Ãå¤¹¤ëÊØ¤ò½¢¹Ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¢¹ÒÏ©Àþ¤Ï190ËÜ¤Ç¹Ô¤­Àè¤Ï¥¢¥¸