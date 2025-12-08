DeNA1Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿ÃÝÅÄÍ´Åê¼ê¡Ê26¡Ë¤¬7Æü¡¢¡Ö¥É¥é1¡×¤Î¼«³Ð¤ÇÌîµå¿¶¶½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï4¾¡1ÇÔ¤Ç¸åÈ¾¤ËÀèÈ¯¿ØÆþ¤ê¡£ºå¿À¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ç¤âÀèÈ¯¤·¤¿¡£½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢4Ç¯Ï¢Â³A¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¡£ÀÕÇ¤´¶¤â²êÀ¸¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬±¦ÏÓ¤Î¡ÖÌîµå¿¶¶½¡×¤Î»ÑÀª¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥ª¥Õ¡¢¤Þ¤º¤Ï½Ð¿È¥Á¡¼¥à¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¡Ö¥ª¡¼¥ë½»Æ»¡ÊÂçºå¡Ë¡×¤òË¬¤ì¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤È¤Õ¤ì¹ç¤¦Í½Äê¤À¡£¡ÖÌîµå¿Í¸ý