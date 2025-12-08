DeNAÁ°´ÆÆÄ¤Î»°±ºÂçÊå»á¡Ê51¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤é¤È¿©»ö¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£»°±º»á¤Ï¡Öº£Ìë¤Ï¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¿©»ö¡ª¡×¤ÈDeNA¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¦¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢µÜÂôÉ¹µû¡¢°æÇ·ÏÆ³¤¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£4¿Í¤Ç¤Î¿©»ö²ñ¤Ë¡Ö¤º¡¼¤Ã¤È¾Ð¤¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£