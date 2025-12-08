¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖKingGnu¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦°æ¸ýÍý¡Ê32¡Ë¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦THEATERMILANO¡½Za¤Ç¾å±éÃæ¤Î½é¼ç±éÉñÂæ¡Ö¥­¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥ª¥ó¡¦¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¡×¤Î³«Ëë¤òµ­Ç°¤·¤¿²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¤¬ÉñÂæ¡£»Å»ö¤ò²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡Ê°æ¸ý¡Ë¤Ï¡¢ºÇ°¦¤ÎºÊ¤Ë¤â»ö¼Â¤ò±£¤·¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¼êÅö¤òÉÔÀµ¼õµë¤·¤ÆÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¼Ò²ñÊÝ¾ã¾Ê¤ÎÄ´ºº°÷¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Êª¸ì¤¬Æ°¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ë±é·à·Ð¸³¤¬¤¢