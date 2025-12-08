¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26¤ÎÂè15Àá ¥Õ¥é¥à¤È¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î8Æü01:30¤Ë¥¯¥ìー¥Ö¥ó¡¦¥³¥Æー¥¸¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¥Õ¥é¥à¤Ï¥é¥¦¥ë¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥¼¡ÊMF¡Ë¡¢¥¨¥ßー¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¥í¥¦¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤Ï³ùÅÄ ÂçÃÏ¡ÊMF¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥Þ¥Æ¥¿¡ÊFW¡Ë¡¢¥¤¥¨¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£