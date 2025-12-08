¡þ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè15Àá¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹2¡¼1¥Õ¥é¥à¡Ê2025Ç¯12·î7Æü¥í¥ó¥É¥ó¡Ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤¬7Æü¡¢Å¨ÃÏ¥Õ¥é¥àÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÆÀÅÀ¤Ë¤ÏÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç2¡¼1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê4°Ì¤Ø¤ÈÉâ¾å¤·¤¿¡£³ùÅÄ¤Ï¥ê¡¼¥°Àï13»î¹çÏ¢Â³¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£¤³¤ÎÆü¤Ï3¡¼4¡¼2¡¼1¤ÎÃæÈ×¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¤ÏÁ°È¾20Ê¬¡¢º£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´¤Æ¤­¤µ¤ì¤¿FW¥¨¥ó