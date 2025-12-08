¡Ú¥ë¥«¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥­¡¼¡¦¥â¡¼¥°¥ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ï7Æü¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Î¥ë¥«¤Çº£µ¨³«ËëÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤ÇËÙÅç¹Ô¿¿¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£