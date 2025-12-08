¼Ö°ÜÆ°¤¬Â¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¾æ¤è¤ê¡¢¥µ¥Ã¤ÈÃ¦¤®Ãå¤Ç¤­¤ëÃ»¤á¾æ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÊý¤¬ÊØÍø¤«¤â¡£º£²ó¤Ï¡Ú¤·¤Þ¤à¤é¡Û¤¬Å¸³«¤¹¤ëÂç¿Í¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚSEASON REASON by Lin.&Red¡Ê¥·ー¥º¥ó¥êー¥º¥ó ¥Ð¥¤ ¥ê¥ó ¥¢¥ó¥É ¥ì¥Ã¥É¡Ë¡Û¤«¤é¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¡ÖÍ¥½¨¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤â¤³¤â¤³´¶¤¬²Ä°¦¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¡¢¥ïー¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£