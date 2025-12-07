¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛÀ¼Í¥¡¦²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëº£°æËãÈþ¤¬¡¢¡Ö¥ß¥ó¥´¥¹¤È¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼2026¡×¤ò¡Öº£°æËãÈþ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼2026¡ØLumina¡Ù¡×¤ÈÆ±Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Î¾¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ò12·î13Æü(ÅÚ)18»þ¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Æ±Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë2¸ø±é¤Î¤¦¤Á¡¢¡Ö¥ß¥ó¥´¥¹¤È¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼2026¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª°û¤ßÊª¤ä¥±¡¼¥­¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£°æËãÈþ¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò