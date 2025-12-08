¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëÅìµþ¥¬¥¹¤Îºû»³¿¸°ì¼ÒÄ¹¡á5Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅìµþ¥¬¥¹¤Îºû»³¿¸°ì¼ÒÄ¹¡Ê63¡Ë¤Ï¡¢±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡ÊLNG¡ËÍ¢Æþ¤ÎÌó1³ä¤òÀê¤á¤ë¥í¥·¥¢»º¤Î°ìÄêÄøÅÙ¤òÂ¾¹ñ»º¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¼èºà¤Ë¡Öº£¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä»Ô¾ì¤«¤éÄ´Ã£¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤¬ÂÐ¥í¥·¥¢À©ºÛ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖLNG¤òÄ¾¤Á¤ËÄ´Ã£¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤ÏÄã¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£ÊÆºâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ë¼è°úµö²Ä¤Î´ü¸Â¤¬