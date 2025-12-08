¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡Ö¼ã¾¾Ìë²¦£Ó£³Àï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹ÇÕÊ¡²¬¸©ÆâÁª¼ê¸¢¡×¤Ï£·Æü¤¬Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¶¿¸¶¾ÏÊ¿¡Ê£´£´¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï¡¢Á°¸¡¤Ç¤Ï¡Ö¹Ô¤­Â­¤ä²¡¤¹´¶¤¸¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹¥´¶¿¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡ÖÁ°¸¡¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¡£¤½¤³¤Ç¸åÇÚ¤ÎÃæÎ¼ÂÀ¤Ë¥×¥í¥Ú¥é¤òÊ¹¤¤¤ÆÃ¡¤­ÊÑ¤¨¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÄ¾Àþ¤ÇÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ­¼«ÂÎ¤Ï¾å¾º¡£½éÆü£²¡¢£µÃå¤«¤é£²ÆüÌÜÏ¢¾¡¤È´¬¤­ÊÖ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä