¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Èà¤ÎÍ·¤ÓÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©Èà¤ËÍ·¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¼Â¤ÏLINE¤Ç¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢LINE¤Ç¤ï¤«¤ë¡ÖÍ·¤ÓÃË¤Î¸«Ê¬¤±Êý¡×¤ò£´¤Ä¤´¾Ò²ð¡ª¤â¤·Èà¤¬Í·¤ÓÃË¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÎø¤ÏÄü¤á¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ã¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤«LINE¤·¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤·¤«LINE¤·¤Ê¤¤¿Í¤ÏÍ·¤ÓÃË¤Î²ÄÇ½À­Âç¡£Îã¤¨¤Ð¤¢¤Ê¤¿¤«¤éLINE¤òÁ÷¤Ã¤¿»þ¡¢ÃËÀ­¤¬¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£Í·¤ÓÃË¤Ï¡¢¼«Ê¬¤«¤éÁ÷¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏLINE