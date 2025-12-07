ÃËÀ­¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¶ìÄË¤À¤Ê¡Ä¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÀäÂÐ¤ËÎø°¦´Ø·¸¤Ë¤Ï¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤Ë¡ÖÎø°¦¤ÏÌµÍý¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë½÷À­¤ÎÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²ñÏÃÃæ¤ËÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤²ñÏÃÃæ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤½÷À­¤È¤Ï¸òºÝ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ëÃËÀ­¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢ÃËÀ­¤â¤¢¤Þ¤ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã