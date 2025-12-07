ÃËÀ­¤È£²¿Í¤­¤ê¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ºÃËÀ­¤Ë¥É¥ó°ú¤­¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½÷À­¤¬¶¦´¶¤¹¤ë¡ÖÃËÀ­¤ÎNG¹Ô°Ù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ã¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë²ñÏÃÃæ¡¢ÃËÀ­¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤·¤«¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¶½Ì£¤¢¤ëÆâÍÆ¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¤³¤Á¤é¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Û¤É¶ìÄË¤Ê»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ­¤È¤Ï¡¢¤­¤Ã¤È¿¼¤¤Ãç¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·